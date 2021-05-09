Сходження лавини у Альпах: кількість загиблих туристів зросла до 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У французьких Альпах внаслідок сходження лавини загинули семеро туристів. Про це повідомляє BFMTV, передає УНН.
Деталі
Вранці 8 травня на території французького департаменту Савоя лавина накрила туристів, які рухалися горами двома групами. У складі першої було двоє людей, у складі другої — троє. Усі туристи родом з Гренобля. Вижила лише одна людина. Наймолодшому з загиблих було 42 роки, найстаршому — 76 років.
Згодом, близько 14:00, зійшла ще одна лавина в секторі Мон-Пуррі.
За даними префектури, ще три людини загинули.
Контекст
У п’ятницю влада попередила про “особливо високий” ризик сходження лавин у ці вихідні, оскільки в останні дні температура знизилася після сильного снігопаду в горах.
Раніше, 3 травня, в результаті двох сходжень лавин загинули ще п’ятеро людей.
Відтак за тиждень в Альпах загинуло 12 людей.