Сходження лавини у Альпах: кількість загиблих туристів зросла до 7 осіб

Деталі

Вранці 8 травня на території французького департаменту Савоя лавина накрила туристів, які рухалися горами двома групами. У складі першої було двоє людей, у складі другої — троє. Усі туристи родом з Гренобля. Вижила лише одна людина. Наймолодшому з загиблих було 42 роки, найстаршому — 76 років.

Згодом, близько 14:00, зійшла ще одна лавина в секторі Мон-Пуррі.

За даними префектури, ще три людини загинули.

Контекст

У п’ятницю влада попередила про “особливо високий” ризик сходження лавин у ці вихідні, оскільки в останні дні температура знизилася після сильного снігопаду в горах.

Раніше, 3 травня, в результаті двох сходжень лавин загинули ще п’ятеро людей.

Відтак за тиждень в Альпах загинуло 12 людей.