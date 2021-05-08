У французьких Альпах зійшла лавина, є жертви

Деталі

Як повідомило джерело, жертви належать до двох груп, одна з двох осіб і одна з трьох осіб, з Гренобля. Їм було від 42 до 76 років.

Одна людина залишилась в живих, зниклих без вести немає, заявив префект.

Шість солдатів з взводу високогірної жандармерії (PGHM), два вертольоти і двоє собак були найняті для надання допомоги постраждалим.

Паскаль Болот також повідомив про другу лавину в районі Бур-Сен-Моріс, в якій імовірно загинули троє людей. За його словами, постраждалим вже надається допомога.

Доповнення

Влада попередила в п'ятницю про ризик сходження "особливо високих" лавин в ці вихідні, оскільки в останні дні температура знизилася після сильного снігопаду в горах Савойї, до чого додалося підвищення температури в ці вихідні.

П'ятеро людей вже загинули в понеділок в результаті двох сходів лавин в Ізере і Верхніх Альпах.

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