На горі Піп Іван за ніч випало до 20 сантиметрів снігу

Цитата

"Станом на 09:30, 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря -3° С. За ніч випало до 20 см снігу", - йдеться у повідомленні.

Раніше

Як повідомляв УНН, гора Піп Іван Чорногірський зустріла травень зі снігом.

Доповнення

Середня місячна температура у травні цього року в Україні прогнозується на рівні від 15° до 18° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.