На горі Піп Іван за ніч випало до 20 сантиметрів снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) за ніч випало до 20 см снігу. Про це пише УНН з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
Цитата
"Станом на 09:30, 8 травня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с. Температура повітря -3° С. За ніч випало до 20 см снігу", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Як повідомляв УНН, гора Піп Іван Чорногірський зустріла травень зі снігом.
Доповнення
Середня місячна температура у травні цього року в Україні прогнозується на рівні від 15° до 18° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.