На горе Поп Иван за ночь выпало до 20 сантиметров снега
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) за ночь выпало до 20 см снега. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
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"По состоянию на 09:30 8 мая на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с. Температура воздуха -3° С. За ночь выпало до 20 см снега", - говорится в сообщении.
Ранее
Как сообщал УНН, гора Поп Иван Черногорский встретила май со снегом.
Дополнение
Средняя месячная температура в мае этого года в Украине прогнозируется на уровне от 15° до 18° тепла, несколько выше средних многолетних значений.