Гора Піп Іван Чорногірський зустріла травень зі снігом

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) у суботу становить +3°С туман і вітряно. Про це пише УНН з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Цитата

"Станом на 10:00, 01.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), вітер північно-західний 10 м/с. Температура повітря +3°С", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Середня місячна температура у травні цього року в Україні прогнозується на рівні від 15° до 18° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.

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