Гора Піп Іван Чорногірський зустріла травень зі снігом

Цитата

"Станом на 10:00, 01.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), вітер північно-західний 10 м/с. Температура повітря +3°С", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Середня місячна температура у травні цього року в Україні прогнозується на рівні від 15° до 18° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.