Гора Поп Иван Черногорский встретила май со снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в субботу составляет +3°С туман и ветрено. Об этом пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
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"По состоянию на 10:00, 01.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 м), ветер северо-западный 10 м/с. Температура воздуха +3 С", - говорится в сообщении.
Дополнение
Средняя месячная температура в мае этого года в Украине прогнозируется на уровне от 15° до 18° тепла, что несколько выше средних многолетних значений.