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Во французских Альпах сошла лавина, есть жертвы

Во французских Альпах сошла лавина, есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Четыре человека погибли в результате схода лавины, которая сошла в эту субботу в городе Валлуар в районе Коль-дю-Галибье в Савойе, сообщил префект департамента Паскаль Болот. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

Детали

Как сообщил источник, жертвы принадлежат к двум группам, одна из двух человек и одна из трех человек, из Гренобля. Им было от 42 до 76 лет.

Один человек остался в живых, пропавших без вести нет, заявил префект.

Шесть солдат из взвода высокогорной жандармерии (PGHM), два вертолета и две собаки были наняты для оказания помощи пострадавшим.

Паскаль Болот также сообщил о второй лавине в районе Бур-Сен-Морис, в которой вероятно погибли три человека. По его словам, пострадавшим уже оказывается помощь.

Дополнение

Власти предупредили в пятницу о риске схода "особо высоких" лавин в эти выходные, поскольку в последние дни температура снизилась после сильного снегопада в горах Савойи, к чему добавилось повышение температуры в эти выходные.

Пять человек уже погибли в понедельник в результате двух сходов лавин в Изере и Верхних Альпах.

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