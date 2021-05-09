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Сход лавины в Альпах: число погибших туристов возросло до 7 человек

Сход лавины в Альпах: число погибших туристов возросло до 7 человек

Киев  •  УНН

 • 16329 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Во французских Альпах в результате схода лавины погибли семь туристов. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

Детали

Утром 8 мая на территории французского департамента Савоя лавина накрыла туристов, которые двигались горами двумя группами. В составе первой было два человека, в составе второй — три. Все туристы родом из Гренобля. Выжил лишь один человек. Самому младшему из погибших было 42 года, самому старшему — 76 лет.

Впоследствии, около 14:00, сошла еще одна лавина в секторе Мон-Пурра.

По данным префектуры, еще три человека погибли.

Контекст

В пятницу власти предупредили о “особо высоком” риске схода лавин в эти выходные, поскольку в последние дни температура снизилась после сильного снегопада в горах.

Ранее, 3 мая, в результате двух восхождений лавин погибли еще пять человек.

Таким образом за неделю в Альпах погибли 12 человек.

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