Схід та Південь України накриють дощі та грози

Цитата

“Вдень 20 серпня у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

21 серпня у східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

На більшій частині території України сьогодні очікується суха погода, температура повітря підніметься до 31 градуса тепла.