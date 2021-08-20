Схід та Південь України накриють дощі та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 20 та 21 серпня у східних та південних регіонах України прогнозують грози, в окремих районах град та шквали, інформує УНН.
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“Вдень 20 серпня у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
21 серпня у східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, — йдеться в повідомленні.
Додамо
На більшій частині території України сьогодні очікується суха погода, температура повітря підніметься до 31 градуса тепла.