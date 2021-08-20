Восток и Юг Украины накроют дожди и грозы

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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 105707 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 121543 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 125437 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 183691 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 215900 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 137840 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 130461 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 96528 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. По данным Укргидрометцентра, 20 и 21 августа в восточных и южных регионах Украины прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы, информирует УНН.

Цитата

“Днем 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.

Добавим

На большей части территории Украины сегодня ожидается сухая погода, температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла.

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