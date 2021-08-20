Без дощів на більшості території України: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 20 серпня у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грозові дощі, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у східних областях до 31°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Додамо

Сьогодні, 20 серпня, у світі відзначають День ліні та День москітів, а віряни шанують пам'ять Преподобного Пімена та мученика Марина.