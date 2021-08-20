Без дощів на більшості території України: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На більшій частині території України сьогодні очікується суха погода, температура повітря підніметься до 31 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 20 серпня у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грозові дощі, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Вітер переважно північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у східних областях до 31°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.
Додамо
Сьогодні, 20 серпня, у світі відзначають День ліні та День москітів, а віряни шанують пам'ять Преподобного Пімена та мученика Марина.