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17 березня, 19:38 • 104101 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 134330 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 193520 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 162158 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159842 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181462 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150545 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159550 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176220 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221946 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Без дощів на більшості території України: прогноз погоди на сьогодні

Без дощів на більшості території України: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. На більшій частині території України сьогодні очікується суха погода, температура повітря підніметься до 31 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 20 серпня у південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грозові дощі, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у східних областях до 31°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Додамо

Сьогодні, 20 серпня, у світі відзначають День ліні та День москітів, а віряни шанують пам'ять Преподобного Пімена та мученика Марина. 

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