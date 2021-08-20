Без дождей на большинстве территории Украины: прогноз погоды на сегодня

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 15950 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 47038 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135939 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 153752 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124656 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120919 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157738 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124905 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169249 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143579 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

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Актуальное
Без дождей на большинстве территории Украины: прогноз погоды на сегодня

Без дождей на большинстве территории Украины: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 23264 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На большей части территории Украины сегодня ожидается сухая погода, температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°.

Добавим

Сегодня, 20 августа, в мире отмечают День лени и День москитов, а верующие чтят память Преподобного Пимена и мученика Марина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

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