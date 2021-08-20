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20 серпня відзначають День Лінощів

20 серпня відзначають День Лінощів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сьогодні, 20 серпня, у світі відзначають День ліні та День москітів, а віряни шанують пам'ять Преподобного Пімена та мученика Марина, пише УНН.

День лінощів

Вважається, що День лінощів зародився в Колумбії, в Ітагуі (Itagüí) — промисловому центрі та густонаселеному місті. Його було засновано у 1984 році в день закриття Фестивалю промисловості, торгівлі та культури. 

Одного разу колумбійці зрозуміли, що їм справді не вистачає спокою, і вийшли на вулиці, щоб оголосити всьому світу, що, окрім права на свободу, права на інформацію та права вибору, людина потребує права на лінощі.

У цей день жителі мають право полінуватися "від душі". Частина з них робить це пасивно — просто відпочиває вдома, навіть не встаючи з ліжка. Інші ж вибирають активне неробство — виносять лежаки та шезлонги в парки та сквери, беруть із собою смачну їжу для перекусів на природі та пасивно спостерігають за тим, що відбувається навколо. У День лінощів колумбійці організовують різні вуличні змагання, а ті, хто не хоче брати в них участь, виходять на вулиці зі своїми кріслами, матрацами, їжею та насолоджуються своїм неробством.

Ідею святкування Дня лінощів підхопили багато штатів, хоча дати святкування не завжди збігаються. Наприклад, у Колумбії та багатьох інших країнах це свято відзначають 20 серпня, у США - 10 серпня. Терміни святкування різні, але суть однакова — це чудовий привід нічого не робити.

Мета свята зовсім не в тому, щоб оспівувати ледарів. Його завдання — ефективна боротьба зі стресом і синдромом хронічної втоми — злісними переслідувачами наших сучасників. Неможливо чітко сказати, лінощі — це добре чи погано. Але є думка, що всі прориви в науці та техніці сталися саме завдяки цій якості людей. Буває, що людина занадто лінується підійматися на певний поверх сходів, замітати будинок, чистити килими, вставати та вмикати кнопку телевізора. Саме через це з'явилися такі винаходи, як пральна машина, ліфт, пилотяг, пульт управління, телефон. Тож варто подумати, чи не сприяла лінь появі всіх цих пристроїв? Головне — вміти знаходити "золоту" середину.

День комарів

Всесвітній день комара (World Mosquito Day) відзначають щорічно 20 серпня з ініціативи індійського лікаря та паразитолога шотландського походження Рональда Росса, який у 1897 році експериментально довів, що переносниками малярії є самки комарів роду Anopheles.

Малярія – це трансмісивне протозойне захворювання, що проявляється нападами лихоманки, анемією, гепатоспленомегалією та схильністю до рецидивуючого перебігу. Зараження людини малярійними плазмодіями відбувається тільки у разі укусу інфікованою самкою комара з роду Anopheles. Попри те, що це переважно тропічна інфекція, в наш час малярія давно не рідкість і в Україні. Щорічно реєструються завезені випадки малярії з-за кордону.

Мета цього заходу – підвищити поінформованість населення про малярію, шляхи поширення захворювання та методи профілактики.

Релігійні свята

20 серпня православна церква вшановує пам'ять одразу двох святих: преподобного Пімена та мученика Марина.

Пімен Багатохворобливий народився в XI столітті, з дитинства був хворою і слабкою дитиною. Він палко благав батька і матір віднести його до Києво-Печерського монастиря. Батьки послухалися і, прийшовши в обитель, почали молитися про одужання сина. Однак сам Пімен просив Господа про інше - про продовження страждань, а також про постриг його в чернецтво. Обряд постригу над ним, за переказами, зробили ангели, і коли кілька мешканців монастиря вийшли до Пимена, вони знайшли його вже одягненим в чернечий одяг.

Преподобний багато років провів у важкій хворобі, але одного разу сам зцілив одного ченця, такого ж немічного, як він. В обмін він взяв із брата слово служити хворим до самої смерті. Однак монах був ледачий в служінні, і його знову наздогнала хвороба. Тоді Пімен знову вилікував його - з тим же повчанням. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усією братією.

Ім'я другого святого, якого шанували на Русі цього дня, - мученик Марин, що жив за часів римських імператорів Валеріана і Галлієна (III століття). За переказами, натхненний полум'яною любов'ю до Христа Спасителя, на одному зі свят в ідольському капищі він зруйнував жертовник і при всіх визнав себе християнином. Святого стратили язичники, відрубавши йому голову.

У п'ятницю, 20 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Марина, Митрофан, Пімен, Дмитро, Афанасій, Олексій, Василь, Олександр, Антоній, Феодосій, Петро, Дементій, Михайло та Потамія.

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