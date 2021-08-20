20 августа отмечают День лени

День лени

Считается, что День лени зародился в Колумбии, в Итагуи (Itagüí) — промышленном центре и густонаселенном городе. Он был основан в 1984 году в день закрытия Фестиваля промышленности, торговли и культуры.

Однажды колумбийцы поняли, что им действительно не хватает покоя, и вышли на улицы, чтобы объявить всему миру, что, кроме права на свободу, права на информацию и право выбора, человек нуждается права на лень.

В этот день жители имеют право полениться “от души”. Часть из них делает это пассивно — просто отдыхает дома, даже не вставая с постели. Другие же выбирают активное безделье — выносят лежаки и шезлонги в парки и скверы, берут с собой вкусную еду для перекусов на природе и пассивно наблюдают за происходящим вокруг. В День лени колумбийцы организуют различные уличные соревнования, а те, кто не хочет принимать в них участие, выходят на улицы со своими креслами, матрасами, едой и наслаждаются своим бездельем.

Идею празднования Дня лености подхватили многие штаты, хотя даты празднования не всегда совпадают. Например, в Колумбии и многих других странах этот праздник отмечают 20 августа, в США — 10 августа. Сроки празднования разные, но суть одинакова — это прекрасный повод ничего не делать.

Цель праздника вовсе не в том, чтобы воспевать лентяев. Его задача — эффективная борьба со стрессом и синдромом хронической усталости — злобными преследователями наших современников. Невозможно четко сказать, лень — это хорошо или плохо. Но есть мнение, что все прорывы в науке и технике произошли именно благодаря этому качеству человек. Бывает, что человек слишком ленится подниматься на определенный этаж лестницы, заметать дом, чистить ковры, вставать и включать кнопку телевизора. Именно поэтому появились такие изобретения, как стиральная машина, лифт, пылесос, пульт управления, телефон. Поэтому стоит подумать, не способствовала лень появлению всех этих устройств? Главное — уметь находить “золотую” середину.

День комаров

Всемирный день комара (World Mosquito Day) отмечают ежегодно 20 августа по инициативе индийского врача и паразитолога шотландского происхождения Рональда Росса, который в 1897 году экспериментально доказал, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles.

Малярия — это трансмиссивное протозойное заболевание, проявляющееся приступами лихорадки, анемией, гепатоспленомегалией и склонностью к рецидивирующего течения. Заражение человека малярийного плазмодия происходит только в случае укуса инфицированной самкой комара из рода Anopheles. Несмотря на то, что это преимущественно тропическая инфекция, в наше время малярия давно не редкость и в Украине. Ежегодно регистрируются завезенные случаи малярии из-за рубежа.

Цель этого мероприятия — повысить осведомленность населения о малярии, пути распространения заболевания и методы профилактики.

Религиозные праздники

20 августа православная церковь чтит память сразу двух святых: преподобного Пимена и мученика Марина.

Пимен Многоболезненного родился в XI веке, с детства был больным и слабым ребенком. Он горячо умолял отца и мать отнести его в Киево-Печерский монастырь. Родители послушались и, придя в обитель, начали молиться о выздоровлении сына. Однако сам Пимен просил Господа о другом — о продлении страданий, а также о постриг его в монашество. Обряд пострижения над ним, по преданию, сделали ангелы, и когда несколько жителей монастыря вышли к Пимена, они нашли его уже одетым в монашеские одежды.

Преподобный много лет провел в тяжелой болезни, но однажды сам исцелил одного монаха, такого же немощного, как он. В обмен он взял с брата слово служить больным до самой смерти. Однако монах был ленив в служении, и его снова настигла болезнь. Тогда Пимен вновь вылечил его — с тем же наставлением. За три дня до смерти Пимен выздоровел и попрощался со всей братией.

Имя второго святого, которого почитали на Руси этот день, — мученик Марин, живший во времена римских императоров Валериана и Галлиена (III век). По преданию, вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище он разрушил жертвенник и при всех исповедал себя христианином. Святого казнили язычники, отрубив ему голову.

В пятницу, 20 августа, именины отмечают владельцы таких имен Марина, Митрофан, Пимен, Дмитрий, Афанасий, Алексей, Василий, Александр, Антоний, Феодосий, Петр, Дементий, Михаил и Потамия.