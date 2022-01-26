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Схеми та масштабна корупція "поховали" Укрзалізницю - звіт парламентської Комісії

Схеми та масштабна корупція "поховали" Укрзалізницю - звіт парламентської Комісії

Київ • УНН

 • 15065 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Вчора, 25 січня, народні депутати – члени Тимчасової слідчої комісії ВР схвалили остаточний звіт щодо оцінки критичного стану "Укрзалізниці". Про це у своєму Facebook написала голова ТСК Юлія Гришина, передає УНН.

Деталі

ТСК працювала рік. За цей час члени комісії відвідали десятки депо, станцій, заводів, подали понад 300 запитів та вивчили більше 20 тисяч сторінок документів. Провели 16 засідань, за участю і без участі високопосадовців різних рівнів. У підсумку нардепи дійшли висновку, що до кризового стану "Укрзалізниці" призвела корупціогенність органів управління підприємства та недостатність дієвого контролю з боку правоохоронних органів, інформує Гришина.

Крім того, мав місце вплив фінансово-промислових груп на підприємство, що нанесло шкоду інтересам компанії та її працівникам, додала нардеп.

Як наслідок, неефективне управління "Укрзалізницею" призвело до повної зупинки реформ залізничного транспорту та невиконання Указів Президента, Актів Уряду, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, констатувала Гришина.

Члени ТСК рекомендують:

  • повернути питання реформування залізничного транспорту України в поле зору єдиного акціонера – Уряду;
  • встановити чіткі і зрозумілі ключові показники ефективності для членів органів управління "Укрзалізниці" з персональною відповідальністю у разі їх недосягнення;
  • забезпечити захист інтересів державної компанії "Укрзалізниця" шляхом підготовки, подання і супроводження судових позовів з метою компенсації збитків, нанесених підприємству посадовими особами компанії;
  • забезпечити постійне дієве реагування на порушення законодавства та спричинення економічних збитків "Укрзалізниці".

Додамо

Національне антикорупційне бюро визнало свою неспроможність у боротьбі з корупцією на українській залізниці. Не допомогли ані меморандум між УЗ та НАБУ, ані спеціальний відділ в бюро, який мав займатися виключно цією категорією справ.

Замість "залізничних" справ, детективи спецвідділу займалися політичними, зокрема "Роттердам+", яка чотири рази були закрита через відсутність у детективів доказової бази провини.

Українські Національні Новини

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