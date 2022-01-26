Схемы и масштабная коррупция "похоронили" Укрзализныцю - отчет парламентской Комиссии

ukru
15 марта, 19:03 • 107244 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144575 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124284 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117752 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105304 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101723 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94070 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124734 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127631 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127349 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 49216 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 30740 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 24500 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 50880 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 33580 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124735 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124677 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261843 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291162 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227459 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105444 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127631 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111699 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128954 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130966 просмотра
Актуальное
Схемы и масштабная коррупция "похоронили" Укрзализныцю - отчет парламентской Комиссии

Схемы и масштабная коррупция "похоронили" Укрзализныцю - отчет парламентской Комиссии

Киев • УНН

 • 15059 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Вчера, 25 января, народные депутаты - члены Временной следственной комиссии ВР одобрили окончательный отчет по оценке критического состояния "Укрзализныци". Об этом в своем Facebook написала председатель ВСК Юлия Гришина, передает УНН.

Детали

ВСК работала год. За это время члены комиссии посетили десятки депо, станций, заводов, подали более 300 запросов и изучили более 20 тысяч страниц документов. Провели 16 заседаний, с участием и без участия высокопоставленных чиновников разных уровней. В итоге нардепы пришли к выводу, что к кризисному состоянию "Укрзализныци" привела коррупциогенность органов управления предприятия и недостаточность действенного контроля со стороны правоохранительных органов, информирует Гришина.

Кроме того, имело место влияние финансово-промышленных групп на предприятие, что нанесло ущерб интересам компании и ее работникам, добавила нардеп.

Как следствие, неэффективное управление "Укрзализныцей" привело к полной остановке реформ железнодорожного транспорта и невыполнение Указов Президента, Актов Правительства, Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, констатировала Гришина.

Члены ВСК рекомендуют:

  • вернуть вопрос реформирования железнодорожного транспорта Украины в поле зрения единственного акционера - правительства;
  • установить четкие и понятные ключевые показатели эффективности для членов органов управления "Укрзализныци" с персональной ответственностью в случае их недостижения;
  • обеспечить защиту интересов государственной компании "Укрзализныця" путем подготовки, представления и сопровождения судебных исков с целью компенсации убытков, нанесенных предприятию должностными лицами компании;
  • обеспечить постоянное действенное реагирование на нарушения законодательства и нанесения экономических убытков "Укрзализныци".

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро признало свою несостоятельность в борьбе с коррупцией на украинской железной дороге. Не помогли ни меморандум между УЗ и НАБУ, ни специальный отдел в бюро, который должен был заниматься исключительно этой категорией дел.

Вместо "железных" дел, детективы спецотдела занимались политическими, в частности "Роттердам+", которая четыре раза были закрыта из-за отсутствия у детективов доказательной базы вины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы