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Скандальний "роман" малолітніх блогерів: Мілана поскаржилася, що соцслужби "заважають жити"

Київ • УНН

 • 97190 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Мілана Маханець, яка стала відома через скандальний "роман" з 13-річним блогером, скаржиться на соціальні служби стверджуючи, що вони заважають, а не допомагають їй жити. Про це 8-річна модель і блогер повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Цитата

"Зараз соц.служби приходять і говорять про те, що я не можу спати разом з мамою в одному ліжку. Де були соціальні служби, коли я в 5 років спала з мамою на підлозі і у нас не було грошей на хоч одне ліжко? Місія соціальних служб допомагати, а не заважати жити", - поскаржилася в сторіс Мілана.

Також Мілана розповіла у сторіс, що батьки Паші не дозволяють їм бачитися. Зараз Мілана не знає, чи надовго це рішення, чи назавжди.

Що було раніше

Соцмережа LIKEE заблокувала акаунти 8-річної моделі та 13-річного блогера, які раніше оголосили, що у них "роман".

Контекст

Серед користувачів соцмереж викликала обурення оприлюднена інформація про "стосунки" дівчинки 8 років і її 13-річного хлопця. Стурбував українців не стільки факт "роману", скільки контент, який публікували юні блогери - напівголі фото дітей і їх поцілунки на камеру збирали тисячі лайків і переглядів.

У соцмережах обурені зокрема поведінкою матері дівчини, яка, за повідомленнями деяких користувачів, активно займається іміджем своєї дитини.

На думку психолога, такий "роман" юних блогерів не є нормою і може стати психоемоційною травмою для дітей.

Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба повідомив, що звернувся до Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури та кіберполіції через поширену в соцмережах інформацію про "роман" 8-річної блогерки і її 13-річного хлопця, а також відповідного контенту.

Крім того, Кулеба заявив, що регулювати контент в соцмережах, який може нашкодити дітям, можна за допомогою законодавчих змін, а також посилення ролі правоохоронців.

16 березня поліція повідомила, що відкрила провадження про поширення порнографії у зв'язку з тим, що 8-річна модель і 13-річний блогер оголосили, в соціальних мережах, що у них почався "роман".

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