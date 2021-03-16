"Роман" 8-річної дівчинки із 13-річним хлопцем: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Поліція відкрила провадження про розповсюдження порнографії у зв’язку з тим, що 8-річна модель та 13-річний блогер оголосили, в соціальних мережах, що в них почався “роман”. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Київської області.
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“За ч.1 ст.301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів — ред.) відкрито кримінальне провадження”, — сказали в пресслужбі.
Також в поліції повідомили, що матір дівчинки вже допитали.
“Мати дівчинки заперечує сексуальні стосунки між дітьми”, — додали в пресслужбі.
В поліції розповіли, що за словами матері діти познайомилися на зустрічі з підписниками дівчинки та в такий спосіб вирішили просувати свої соціальні мережі. Діти товаришують, фото постановочні.
Контекст
Серед користувачів соцмереж викликала обурення оприлюднена цими вихідними інформація про “стосунки” дівчинки 8 років та її 13-річного хлопця. Занепокоїв українців не стільки факт “роману”, скільки контент, що публікували юні блогери — напівоголені фото дітей та їхні поцілунки на камеру збирали тисячі лайків та переглядів.
У соцмережах обурені зокрема поведінкою матері дівчини, яка, за повідомленнями деяких користувачів, активно займається іміджем своєї дитини.
На думку психолога, такий “роман” юних блогерів не є нормою та може стати психоемоційною травмою для дітей.
Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба напередодні повідомив, що звернувся до міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо “роман” 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент.
Окрім того, Кулеба заявив, що регулювати контент у соцмережах, який може зашкодити дітям, можна за допомогою законодавчих змін, а також посилення ролі правоохоронців.