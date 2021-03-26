Скандальный “роман” малолетних блоггеров: Милана пожаловалась, что соцслужбы "мешают жить"

КИЕВ. 26 марта. УНН. Милана Маханец, которая стала известна из-за скандального “романа” с 13-летним блогером, жалуется на социальные службы утверждая, что они мешают, а не помогают ей жить. Об этом 8-летняя модель и блоггер сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.