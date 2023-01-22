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Скандал з Лозинським: Мінвідновлення проведе перевірку усіх діючих проектів Мінрегіону

Київ • УНН

 • 1440907 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Міністерстві розвитку громад і територій проведуть перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Про це повідомив віце-прем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Скандал з Лозинським: Мінвідновлення проведе перевірку усіх діючих проектів Мінрегіону

Кубраков нагадав, що уряд звільнив Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад.

Цитата

«Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року», - написав Кубраков.

За його словами, в кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури.

«При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги», - розповів Кубраков.

Доповнення

В САП повідомляли, що детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру.

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