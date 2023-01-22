Скандал с Лозинским:Минвосстановления проведет проверку всех действующих проектов Минрегиона

Кубраков напомнил, что правительство уволило Лозинского с должности заместителя Министра развития общин.

Цитата

«Его задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года», - написал Кубраков.

По его словам, в конце декабря начался и до сих пор продолжается процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и базе Мининфраструктуры.

«При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не такой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи», - рассказал Кубраков.

Дополнение

В САП сообщали, что детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении.