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СК РФ заочно висунив обвинувачення екснардепу Мосійчуку за "напад на посольство Росії"

СК РФ заочно висунив обвинувачення екснардепу Мосійчуку за "напад на посольство Росії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Заочно пред’явлено звинувачення колишньому депутату Верховної Ради України Ігорю Мосійчуку в здійсненні “нападу на російське посольство в Києві в 2016 році”, пише УНН з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету Російської Федерації.

У Головному слідчому управлінні СК Росії триває розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом нападу на Посольство Російської Федерації в Києві в березні 2016 року.

“В рамках розслідування цієї кримінальної справи отримано беззаперечні докази участі в нападі колишнього депутата Верховної ради України Ігоря Мосійчука. В результаті злочинних дій Мосійчука та інших осіб був грубо порушений нормальний порядок роботи російського дипломатичної установи, майну Посольства Росії в Україні завдано значних матеріальних збитків”, — вказано у повідомленні СК.

Мосійчуку пред’явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ст. 360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом), він оголошений в розшук.

“СК Росії до кримінальної відповідальності за напади на дипломатичні установи Російської Федерації залучені і інші депутати України — Володимир Парасюк і Андрій Лозовий. Перед російським судом вже постав Микола Рудьковський”, — вказано також у повідомленні.

У СК РФ додали, що: “Розслідування кримінальних справ за фактами нападів на російські зарубіжних установ в Україні триває. Слідством вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх причетних до цих злочинів осіб, їх діям буде дана відповідна правова оцінка”.

Як писав УНН, СК РФ повідомив, що за 5 років “порушив 300 кримінальних справ про злочини ЗСУ”.

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