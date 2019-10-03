СК РФ повідомив, що за 5 років "порушив 300 кримінальних справ про злочини ЗСУ"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Кількість кримінальних справ про так званих “злочинах ЗСУ на південному сході України” за п’ять років зросло до 300. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СК РФ.
“За минулі п’ять років кількість порушених кримінальних справ про застосування заборонених засобів і методів ведення війни зросло до 300. В рамках розслідування виконана величезна робота: допитано понад 143 тисяч свідків, понад 20 тисяч визнано потерпілими, з них понад 2000 — діти. Порушено понад 280 кримінальних справ щодо представників українських силових структур”, — вказано у повідомленні.
Наслідком “притягуються до відповідальності 76 осіб, в числі яких 20 посадових осіб з числа вищого командування Збройних сил України”.
У відомстві створено спеціалізоване управління для розслідування таких злочинів. “Жоден факт злочинної поведінки українських військових щодо цивільного населення не залишається без уваги слідчих цього підрозділу: усі особи, які вчиняють подібні жорстокості, в кінцевому підсумку будуть покарані за всією суворістю закону”, — відзначили в СК.
Як писав УНН на початку вересня, СК РФ заявляє, що встановив “причетність українського військовослужбовця до обстрілу співробітників ОБСЄ”.