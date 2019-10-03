СК РФ сообщил, что за 5 лет "нарушил 300 уголовных дел о преступлениях ВСУ"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Количество уголовных дел о так называемых “преступлениях ВСУ на юго-востоке Украины” за пять лет возросло до 300. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
“За минувшие пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны выросло до 300. В рамках расследования проделана огромная работа: допрошено более 143 тысяч свидетелей, более 20 тысяч признано потерпевшими, из них более 2000 — дети. Возбуждено более 280 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур”, — указано в сообщении.
Следствием “привлекаются к ответственности 76 человек, в числе которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины”.
В ведомстве создано специализированное управление для расследования таких преступлений. “Ни один факт преступного поведения украинских военных в отношении гражданского населения не остается без внимания следователей этого подразделения: все лица, совершающие подобные жестокости, в конечном итоге понесут наказание по всей строгости закона”, — отметили в СК.
Как писал УНН в начале сентября, СК РФ заявляет, что установил “причастность украинского военнослужащего к обстрелу сотрудников ОБСЕ”.