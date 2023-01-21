Ситуація "зайшла у глухий кут" - британська розвідка дала оновлення про фронт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Ситуація у війні в Україні перебуває у глухому куті. Про це йдеться в останньому звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, інформує УНН.
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"Загалом, конфлікт зайшов у глухий кут. Однак, існує реалістична можливість локальних російських просувань біля Бахмута", - наголошують розвідники.
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Зазначається, що останніми днями найжорсткіші бої точилися в трьох секторах. На північному сході, біля Кремінної, українські бійці ймовірно, досягли невеликих успіхів і успішно захищалася від російської контратаки, повідомляють розвідники. Водночас навколо Донецької області, у Бахмутському секторі, російські війська та "вагнерівці" ймовірно, відновлюють сили в Соледарі, вказують у британській розвідці. Крім цього, на півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки та сутички, але уникали будь-яких широкомасштабних наступальних зусиль, зауважили в МО Британії.
Нагадаємо
Держприкордонслужба 19 січня опублікувала відео, на якому прикордонники виявили та знищили ворожу групу піхоти під Соледаром у Донецькій області