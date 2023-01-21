Ситуация "зашла в тупик" - британская разведка дала обновление о фронте

Цитата

"В целом, конфликт зашел в тупик. Однако существует реалистичная возможность локальных российских продвижений возле Бахмута", - отмечают разведчики.

Детали

Отмечается, что в последние дни самые жесткие бои шли в трех секторах. На северо-востоке, возле Кременной, вероятно, украинские бойцы достигли небольших успехов и успешно защищалась от российской контратаки, сообщают разведчики. В то же время вокруг Донецкой области, в Бахмутском секторе, российские войска и "вагнеровцы", вероятно, восстанавливают силы в Соледаре, указывают в британской разведке. Кроме этого, на юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки и столкновения, но избегали каких-либо широкомасштабных наступательных усилий, отметили в МО Великобритании.

Напомним

Госпогранслужба 19 января опубликовала видео, на котором пограничники обнаружили и уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром в Донецкой области