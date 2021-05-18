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Ситуація з Чаусом не повинна бути використана РФ, щоб розсварити Україну з Молдовою - Кулеба

Київ • УНН

 • 20044 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Ситуація із ймовірним викраденням екссудді Миколи Чауса у жодному разі не повинна бути використана третьою стороною, а саме - Російською Федерацією, для того, щоб розсварити Україну з Молдовою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Ситуація з Чаусом не повинна бути використана РФ, щоб розсварити Україну з Молдовою - Кулеба

Так, зі слів Кулеби, останнім часом інформація про ймовірне викрадення судді Чауса неодноразово лунала від молдовських і “значною мірою проросійських” ЗМІ, які нав’язували “трохи іншу картину реальності” громадській думці.

Цитата:

“Ми вчора з молдовським колегою були одностайні у тому, що ситуація з суддею Чаусом у жодному разі не повинна бути використана третьою стороною, а саме - Російською Федерацією, для того, щоб розсварити Україну з Молдовою і створити напругу у наших відносинах. Саме на цьому, на позитивній динаміці українсько-молдовських відносин і на протидії гібридним атакам на ці відносини з боку Росії ми будемо зосереджені”, — заявив міністр.

Деталі

Кулеба зауважив, що візит його колеги, міністра закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоя до Києва збігся у часі з оприлюдненням відеозапису судді Чауса.

“Ви знаєте, як в кримінальних справах є таке поняття - "нововиявлені обставини“. Цей відеозапис, безумовно, є нововиявленою обставиною, тому вона потребує додаткового аналізу і змінює картинку того, про що останні тижні писали насамперед молдовські і значною мірою проросійські ЗМІ”, - зазначив дипломат.

Що було раніше

У новоствореному Telegram-каналі з'явилося відеозвернення колишнього українського судді Миколи Чауса, про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали у 2021 році.

Пізніше стало відомо, що прокуратура Молдови вивчає відеозапис.

Контекст

3 квітня стало відомо, що в Молдові, у Кишиневі, викрали Миколу Чауcа, про це заявив його адвокат.

Президент Молдови Майя Санду вже доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

Лише 8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

Про Чауса

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса - слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітровій банці.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли - через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з'являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук. 6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом'янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців - 1 березня 2017 року - суддю затримали в Кишиневі.

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