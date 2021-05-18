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Ситуация с Чаусом не должна быть использована РФ, чтобы рассорить Украину с Молдовой - Кулеба

Киев • УНН

 • 20044 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Ситуация с предполагаемым похищением экс-судьи Николая Чауса ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно - Российской Федерацией, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

Ситуация с Чаусом не должна быть использована РФ, чтобы рассорить Украину с Молдовой - Кулеба

Так, по словам Кулебы, в последнее время информация о возможном похищении судьи Чауса неоднократно звучала от молдавских и "в значительной степени пророссийских" СМИ, которые навязывали "несколько иную картину реальности" общественному мнению.

Цитата:

"Мы вчера с молдавским коллегой были единодушны в том, что ситуация с судьей Чаусом ни в коем случае не должна быть использована третьей стороной, а именно - Российской Федерацией, для того, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в наших отношениях. Именно на этом, позитивной динамике украинского-молдавских отношений, и на противодействии гибридным атакам на эти отношения со стороны России мы будем сосредоточены", - заявил министр.

Детали

Кулеба отметил, что визит его коллеги, министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокоя в Киев совпал по времени с обнародованием видеозаписи судьи Чауса.

"Вы знаете, по уголовным делам есть такое понятие - "вновь открывшиеся обстоятельства". Эта видеозапись, безусловно, является вновь открывшимся обстоятельством, поэтому она нуждается в дополнительном анализе и меняет картинку, о чем последние недели писали в первую очеред молдавские и в значительной мере пророссийские СМИ", - отметил дипломат.

Что было ранее

Во новосозданном Telegram-канале появилось видеообращение бывшего украинского судьи Николая Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году.

Позже стало известно, что прокуратура Молдовы изучает видеозапись.

Контекст

3 апреля стало известно, что в Молдове, в Кишиневе, похитили Николая Чауcа, об этом заявил его адвокат.

Президент Молдовы Майя Санду уже поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

Лишь 8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

О Чаусе

В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку в 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровой банке.

Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Позже Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск. 6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.

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