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Ситуація в районі ЗАЕС стає все більш непередбачуваною - гендиректор МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 1751458 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які наразі присутні на Запорізькій АЕС, отримали інформацію про те, що з міста Енергодара, де живе більша частина персоналу станції, розпочалася евакуація мешканців, передає УНН з посиланням на сайт агенства.

Ситуація в районі ЗАЕС стає все більш непередбачуваною - гендиректор МАГАТЕ

Деталі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі висловив глибоке занепокоєння з приводу все більш напружених, стресових і складних умов для персоналу, який знаходиться на Запорізькій АЕС та їхніх сімей.

Цитата

"Загальна ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов'язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища. Цей великий ядерний об'єкт має бути захищений. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов'язання досягти цієї життєво важливої мети, а МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на станції", - сказав він.

Доповнення

Директор Запорізької АЕС Юрій Чернічук заявив, що персонал не буде евакуюватися, і що вони роблять все необхідне для забезпечення ядерної безпеки на станції, де всі шість реакторів наразі  перебувають у режимі зупинки.

Він також заявив, що обладнання станції обслуговується відповідно до всіх необхідних правил ядерної та фізичної ядерної безпеки.

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