Ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой - гендиректор МАГАТЭ

Детали

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси выразил глубокую обеспокоенность по поводу все более напряженных, стрессовых и сложных условий для персонала, который находится на Запорожской АЭС и их семей.

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"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции. Мы должны действовать немедленно, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен. Я буду продолжать настаивать на том, чтобы все стороны взяли на себя обязательства достичь этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на станции", - сказал он.

Дополнение

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что персонал не будет эвакуироваться, и что они делают все необходимое для обеспечения ядерной безопасности на станции, где все шесть реакторов в настоящее время находятся в режиме остановки.

Он также заявил, что оборудование станции обслуживается в соответствии со всеми необходимыми правилами ядерной и физической ядерной безопасности.

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