Ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой - гендиректор МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые сейчас присутствуют на Запорожской АЭС, получили информацию о том, что из города Энергодара, где живет большая часть персонала станции, началась эвакуация жителей, передает УНН со ссылкой на сайт агентства.
Детали
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси выразил глубокую обеспокоенность по поводу все более напряженных, стрессовых и сложных условий для персонала, который находится на Запорожской АЭС и их семей.
Цитата
"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции. Мы должны действовать немедленно, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен. Я буду продолжать настаивать на том, чтобы все стороны взяли на себя обязательства достичь этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на станции", - сказал он.
Дополнение
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что персонал не будет эвакуироваться, и что они делают все необходимое для обеспечения ядерной безопасности на станции, где все шесть реакторов в настоящее время находятся в режиме остановки.
Он также заявил, что оборудование станции обслуживается в соответствии со всеми необходимыми правилами ядерной и физической ядерной безопасности.
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