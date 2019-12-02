Ситуація навколо тристоронніх переговорів щодо транзиту газу з РФ складна – Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Директор групи НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко назвав складною ситуацію щодо тристоронніх переговорів щодо транзиту газу з Російської Федерації. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
“Ситуація навколо тристоронніх переговорів щодо транзиту, а зараз, фактично, вже і щодо арбітражу, є складною. Тому важливо не втрачати пильність, але і не зриватися. Наша позиція є незмінною. Ми конструктивні і неконфліктні, але ми не можемо відійти від європейських правил. І про арбітражі, як вже виграний, так і новий, ми забути не можемо. При цьому ми навіть не зупиняємо процес примусового стягнення”, — сказав Вітренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський прокоментував переговори про транзит газу через Україну
Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” відправив російському ПАТ “Газпром” відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.
Додамо, що 18 листопада стало відомо, що Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.