Зеленський прокоментував переговори про транзит газу через Україну

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Російський проект газопроводу "Північний потік - 2" послабив позиції України на газових переговорах, при цьому не виключено, що питання транзиту може бути розглянуто в межах зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня. Про це в інтерв'ю Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.