Зеленський прокоментував переговори про транзит газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Російський проект газопроводу "Північний потік - 2" послабив позиції України на газових переговорах, при цьому не виключено, що питання транзиту може бути розглянуто в межах зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня. Про це в інтерв'ю Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Північний потік - 2" значно послабив наші позиції на переговорах. Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проект, я дозволю собі не погодитися. Однак, якщо нам вдасться укласти новий транзитний договір на термін до десяти років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не буде опиратися цьому, то цей аргумент, так би мовити, "встане на ноги", що "Північний потік - 2" не є політичним проектом. Поки що це твердження без будь-яких підстав", - заявив Президент, якого цитує Der Spiegel.
На питання, що у зв'язку з цим президент РФ Володимир Путін "сигналізував", Зеленський зазначив: "Він взяв до відома нашу позицію".
"Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Хоч би якими були побажання обох сторін, вони жодним чином не повинні бути пов'язані з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також буде розглядатися в нормандському форматі", - додав Глава держави.
При цьому, відповідаючи на питання, цитоване Time, чи бачить він все ще шанс заблокувати проект трубопроводу "Північний потік - 2", Зеленський сказав: "Я хочу, щоб європейські лідери прийшли до іншого результату, коли справа доходить до "Північного потоку", і зробили інші кроки. Я не знаю, що ще можу сказати про "Північний потік - 2". Ми не маємо жодного впливу на рішення європейців. У нас його немає, ось і все. У мене немає ніяких важелів. Я можу розраховувати тільки на ту сильну підтримку, яку я бачу з цього питання з боку Сполучених Штатів Америки".
Нагадаємо, у ЄС сподіваються, що Зеленський та Путін під час зустрічі домовляться про транзит газу.