Зеленский прокомментировал переговоры о транзите газа через Украину

"Северный поток - 2" значительно ослабил наши позиции на переговорах. Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако, если нам удастся заключить новый транзитный договор на срок до десяти лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет сопротивляться этому, то этот аргумент, так сказать, "встанет на ноги", что "Северный поток - 2" не является политическим проектом. Пока это утверждение без каких-либо оснований", - заявил Президент, которого цитирует Der Spiegel.

На вопрос, что в связи с этим президент РФ Владимир Путин "сигнализировал", Зеленский отметил: "Он принял к сведению нашу позицию".

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Какими бы ни были пожелания обеих сторон, они никоим образом не должны быть связаны с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в нормандском формате", - добавил Глава государства.

При этом, отвечая на вопрос, цитируемый Time, видит ли он все еще шанс блокировать проект трубопровода "Северный поток - 2", Зеленский сказал: "Я хочу, чтобы европейские лидеры пришли к иному результату, когда дело доходит до "Северного потока", и сделали другие шаги. Я не знаю, что еще могу сказать о "Северном потоке - 2". Мы не имеем никакого влияния на решение европейцев. У нас его нет, вот и все. У меня нет никаких рычагов. Я могу рассчитывать только на ту сильную поддержку, которую я вижу по этому вопросу со стороны Соединенных Штатов Америки".

Напомним, в ЕС надеются, что Зеленский и Путин во время встречи договорятся о транзите газа.