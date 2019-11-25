Нафтогаз відповів Газпрому на пропозицію щодо транзиту газу

ukru
18:19 • 72678 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 130879 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 127616 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 189899 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 148652 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 175167 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 164087 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130021 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173269 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269043 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.6 м/с
58 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63093 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 95507 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 29538 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 127213 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 91354 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 127213 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 189899 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 175167 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 164087 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134177 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 72678 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 95507 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63093 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123412 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114367 перегляди
Актуальне
Нафтогаз відповів Газпрому на пропозицію щодо транзиту газу

Нафтогаз відповів Газпрому на пропозицію щодо транзиту газу

Київ • УНН

 • 16733 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" відправив російському ПАТ "Газпром" відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії. Про це повідомив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.

"Нафтогаз відправив Газпрому відповідь на його пропозицію. У відповіді зазначено, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії", - написав Вітренко.

За його даними, Нафтогаз висловив впевненість, що оскільки завдяки ефективній спільній роботі парламенту України, уряду України, регулятора, Нафтогазу та Оператора газотранспортної системи України, впровадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, "Газпром наразі має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами".

"Ми ще раз зауважили, що Нафтогаз погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович. Додам, що у нас немає жодного сумніву, що цей варіант відповідає як європейським правилам, так і легітимним інтересам української та російської сторони", - вказав один з менеджерів Нафтогазу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нафтогазі відреагували на слова Путіна про "знижку" на газ для України

Також, з його слів, Нафтогаз зазначив, що "якщо Газпром розглядає свою пропозицію як варіант на випадок надзвичайної ситуації, тобто якщо Газпром не встигне укласти довгостроковий контракт на транзит, то такий варіант все одно має відповідати українському законодавству та європейським правилам".

"Ми дотримуємося конструктивної і неконфронтаційної позиції, і тому у відповідь на пропозицію Газпрому ми нагадали про інші варіанти запобігання негативних наслідків від надзвичайних ситуацій, такі як передача газу на кордоні Україна-РФ та операції "своп", які б при цьому відповідали законодавству України та європейським правилам", - додав Вітренко.

З його слів, українська сторона також запропонувала певні додаткові кроки, які потрібні для забезпечення безпеки поставок газу споживачам за таким сценарієм.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нафтогаз оцінив готовність України до повного припинення транзиту газу

"Ми також зауважили, що ми готові конструктивно розглядати пропозиції Газпрому щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу і відповідної мирової угоди. На сьогоднішній день за остаточним та обов’язковим для виконання рішенням Стокгольмського арбітражу, який визначений у нашому контракті з Газпромом як механізм вирішення спорів, Газпром має сплатити Нафтогазу приблизно 3 мільярди доларів США. Нас влаштовують грошові кошти, але якщо Газпром хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію. Додам, що в арбітражах ми переважно захищаємся від позовів Газпрому, і навіть коли ми подаємо позови з нашого боку, то це позови про компенсацію збитків від дій Газпрому, зокрема через невиконання Газпромом своїх контрактних зобов'язань", - заявив виконавчий директор групи Нафтогаз.

При цьому у відповіді Газпрому, як вів далі Вітренко, "ми зазначили, що врегулювання попередніх та нових спорів між Нафтогазом та Газпромом, відкликання нашої скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку Газпрому законодавства Євросоюзу про захист конкуренції, а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на Газпром за зловживання домінуючим становищем, не має бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від Нафтогазу оператором, і такий контракт має бути справедливими і збалансованим сам по собі".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нафтогазі розповіли про вимоги Газпрому для нового транзитного контракту

"Якщо підсумувати, наразі ми не бачимо легітимних підстав для того, щоб не було укладено новий контракт на транзит газу через Україну за європейськими правилами, і ми висловлюємо свою готовність сумлінно над цим працювати зі свого боку", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,180.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,966.86