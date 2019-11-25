Нафтогаз ответил Газпрому на предложение по транзиту газа

"Нафтогаз отправил Газпрому ответ на его предложение. В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", - написал Витренко.

По его данным, Нафтогаз выразил уверенность, что поскольку благодаря эффективной совместной работе парламента Украины, правительства Украины, регулятора, Нафтогаза и Оператора газотранспортной системы Украины, внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, "Газпром теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам".

"Мы еще раз отметили, что Нафтогаз соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", - отметил один из менеджеров Нафтогаза.

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Также, по его словам, Нафтогаз отметил, что "если Газпром рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если Газпром не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам".

"Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и поэтому в ответ на предложение Газпрома мы напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий чрезвычайных ситуаций, такие как передача газа на границе Украина-РФ и операции "своп", которые при этом бы соответствовали законодательству Украины и европейским правилам", - добавил Витренко.

По его словам, украинская сторона также предложила определенные дополнительные шаги, необходимые для обеспечения безопасности поставок газа потребителям по такому сценарию.

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"Мы также отметили, что мы готовы конструктивно рассматривать предложения Газпрома по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательному и обязательному для исполнения решению Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с Газпромом как механизм разрешения споров, Газпром должен уплатить Нафтогазу примерно 3 миллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение. Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков Газпрома, и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий Газпрома, в частности из-за невыполнения Газпромом своих контрактных обязательств", - заявил исполнительный директор группы Нафтогаз.

При этом в ответе Газпрома, как продолжал Витренко, "мы отметили, что урегулирование предыдущих и новых споров между Нафтогазом и Газпромом, отзыв нашей жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны Газпрома законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром за злоупотребление доминирующим положением, не должно быть предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с отделенным от Нафтогаза оператором, и такой контракт должен быть справедливыми и сбалансированным сам по себе".

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"Если суммировать, пока мы не видим законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно над этим работать со своей стороны", - отметил Витренко.

Напомним, 18 ноября стало известно, что Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа. Речь идет об условиях транспортировки газа по территории Украины с 2020 года, ведь действующий контракт с российской стороной завершается в конце этого года. Переговоры на эту тему ведутся в трехстороннем формате - с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии.