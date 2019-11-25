Нафтогаз ответил Газпрому на предложение по транзиту газа

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 32704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106345 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 90652 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105814 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117430 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147154 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147811 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140317 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 185183 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116708 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

6 марта, 12:03 • 31861 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 123735 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 113174 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 108542 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 60386 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 108543 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 123737 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 185182 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 166173 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 192085 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110530 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123004 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 125652 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130255 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 126584 просмотра
Актуальное
Нафтогаз ответил Газпрому на предложение по транзиту газа

Нафтогаз ответил Газпрому на предложение по транзиту газа

Киев  •  УНН

 • 16730 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" отправил российскому ПАО "Газпром" ответ на предложение о транзите газа, где указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Об этом сообщил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.

"Нафтогаз отправил Газпрому ответ на его предложение. В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии", - написал Витренко.

По его данным, Нафтогаз выразил уверенность, что поскольку благодаря эффективной совместной работе парламента Украины, правительства Украины, регулятора, Нафтогаза и Оператора газотранспортной системы Украины, внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, "Газпром теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам".

"Мы еще раз отметили, что Нафтогаз соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович. Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", - отметил один из менеджеров Нафтогаза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нафтогазе отреагировали на слова Путина о "скидке" на газ для Украины

Также, по его словам, Нафтогаз отметил, что "если Газпром рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если Газпром не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам".

"Мы придерживаемся конструктивной и неконфронтационной позиции, и поэтому в ответ на предложение Газпрома мы напомнили о других вариантах предотвращения негативных последствий чрезвычайных ситуаций, такие как передача газа на границе Украина-РФ и операции "своп", которые при этом бы соответствовали законодательству Украины и европейским правилам", - добавил Витренко.

По его словам, украинская сторона также предложила определенные дополнительные шаги, необходимые для обеспечения безопасности поставок газа потребителям по такому сценарию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нафтогаз оценил готовность Украины к полному прекращению транзита газа

"Мы также отметили, что мы готовы конструктивно рассматривать предложения Газпрома по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательному и обязательному для исполнения решению Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с Газпромом как механизм разрешения споров, Газпром должен уплатить Нафтогазу примерно 3 миллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение. Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков Газпрома, и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий Газпрома, в частности из-за невыполнения Газпромом своих контрактных обязательств", - заявил исполнительный директор группы Нафтогаз.

При этом в ответе Газпрома, как продолжал Витренко, "мы отметили, что урегулирование предыдущих и новых споров между Нафтогазом и Газпромом, отзыв нашей жалобы в антимонопольный орган Евросоюза на нарушения со стороны Газпрома законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирования ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром за злоупотребление доминирующим положением, не должно быть предпосылкой для продолжения транзита, поскольку новый контракт на транзит должен заключаться по европейским правилам с отделенным от Нафтогаза оператором, и такой контракт должен быть справедливыми и сбалансированным сам по себе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нафтогазе рассказали о требованиях Газпрома для нового транзитного контракта

"Если суммировать, пока мы не видим законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно над этим работать со своей стороны", - отметил Витренко.

Напомним, 18 ноября стало известно, что Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа. Речь идет об условиях транспортировки газа по территории Украины с 2020 года, ведь действующий контракт с российской стороной завершается в конце этого года. Переговоры на эту тему ведутся в трехстороннем формате - с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы