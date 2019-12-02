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Ситуация вокруг трехсторонних переговоров по транзиту газа из РФ сложная - Витренко

Ситуация вокруг трехсторонних переговоров по транзиту газа из РФ сложная - Витренко

Киев  •  УНН

 • 12967 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал сложной ситуацию трехсторонних переговоров по транзиту газа из Российской Федерации. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"Ситуация вокруг трехсторонних переговоров по транзиту, а сейчас, фактически, уже и по арбитражу, является сложной. Поэтому важно не терять бдительность, но и не срываться. Наша позиция неизменна. Мы конструктивные и неконфликтные, но мы не можем отойти от европейских правил. И о арбитражах, как уже выигранном, так и новом, мы забыть не можем. При этом мы даже не останавливаем процесс принудительного взыскания", - сказал Витренко.

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Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" отправил российскому ПАО "Газпром" ответ на предложение о транзите газа, где указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Добавим, что 18 ноября стало известно, что Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа. Речь идет об условиях транспортировки газа по территории Украины с 2020 года, ведь действующий контракт с российской стороной завершается в конце этого года. Переговоры на эту тему ведутся в трехстороннем формате - с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии.

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