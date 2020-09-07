Ситуація на Донбасі загострилась, з гранатомета обстріляні Шуми – штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Ситуація на Донбасі загострилась, з гранатомета у Донецькій області обстріляні позиції українських військових біля Шум. Про це повідомляє прессцентр штабу ООС, передає УНН.
“Минулої доби, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Чергами з автоматичного станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногорівки. У результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Воїну вчасно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по українським військовим неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
“Упродовж минулої доби російські окупаційні війська двічі здійснили і провокативні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, — йдеться в повідомленні.
Додається, що з початку поточної доби, 7 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.
“Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції”, — підкреслили в ООС.
Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики вдруге порушили режим припинення вогню, загинув український військовий, один був поранений.