На Донбасі під час обстрілу бойовиків загинув український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Донбасі бойовики вдруге порушили режим припинення вогню, загинув український військовий. Про це повідомляє прессцентр штабу Операції об’єднаних сил, передає УНН.
“Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, неподалік Причепилівки, що на Луганщині. На жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення не сумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у відповідь на обстріл, українські військові застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.
Як повідомляв УНН, станом на 18:00 6 вересня, бойовики двічі відкривали вогонь по українським військовим — у районі Красногорівки та Шумів, один український військовий був поранений.
Як повідомлялося раніше в УНН, у “сірій зоні” на мінному полі загинули двоє військовослужбовців. Пізніше стали відомі деталі загибелі військових.