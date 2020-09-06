На мінному полі в зоні ООС загинуло двоє військових

"Командування ОТУ "Схід" повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню у "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Командування ОТУ "Схід" висловлює щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького.