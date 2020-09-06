На минном поле в зоне ООС погибли двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Донецкий области двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток", информирует УНН.
"Командование ОТУ "Восток" сообщает, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Командование ОТУ "Восток" выражает искренние и глубокие соболезнования семьям погибших воинов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого.