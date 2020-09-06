"Відрізало пожежею": на Донбасі шукають двох військовослужбовців

"Уже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського. Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати.

Нагадаємо, у Луганській області ліквідували загрозу пожеж для населених пунктів через загорання сухої трави поблизу с. Болотене Станично-Луганського району.