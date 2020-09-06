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"Відрізало пожежею": на Донбасі шукають двох військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Станом на ранок на Донбасі ліквідували вогонь поблизу Верхньоторецького, проте, під час гасіння пожежі від особового складу полум’я відрізало двох військовослужбовців. Наразі тривають пошуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"Відрізало пожежею": на Донбасі шукають двох військовослужбовців

"Уже ліквідовані пожежі поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського. Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі продовжують гасити пожежу поблизу Луганського, а в районі населених пунктів Трьохізбенка – Лопаскине – Лобачеве осередки загорання вдалося локалізувати.

Нагадаємо, у Луганській області ліквідували загрозу пожеж для населених пунктів через загорання сухої трави поблизу с. Болотене Станично-Луганського району.

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