На Луганщині ліквідували загрозу пожеж для населених пунктів

«Станом на 6 вересня загрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве. Здійснюється гасіння по периметру пожежі в доступних місцях», – йдеться в повідомленні.

В ДСНС нагадали, що пожежу 2 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве та с. Лопаскине), які виникли 2 вересня, локалізовано. Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави.

Як повідомляв УНН, у Харківської області продовжують гасіння окремих осередків масштабної пожежі в екосистемі.