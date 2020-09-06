У Харківської області продовжують гасити осередки масштабної пожежі

“4 вересня о 13:17 пожежу в лісовому масиві поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району, яка виникла 2 вересня, локалізовано. Загальна площа пройдена вогнем складає 500 га (з них 100 га верхової пожежі). Станом на 6 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на Харківщині локалізували масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено 22 житлових будинків. Волонтери та працівники Червоного Хреста України надали гуманітарну допомога постраждалим.