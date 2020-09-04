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Природну пожежу на Харківщині локалізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Харківщині локалізували масштабну природну пожежу, внаслідок якої було знищено 22 житлових будинків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Природну пожежу на Харківщині локалізували

"О 13:17 4 вересня пожежу локалізовано. Відкритого вогню немає, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 осіб особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, якими здійснено 73 скиди (254 тонни води).

Йдеться про пожежу, яка виникла в лісовому масиві 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району. Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно становить 500 га (з них 100 га верхової пожежі). Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки в селі Гороб’ївка, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 особа.

Як повідомляв УНН раніше, у зв’язку з пожежами на Харківщині комісія ТЕБ та НС області ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня. 

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