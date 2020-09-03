Через пожежі на Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію

“У зв’язку з пожежами в Дворічанському районі КТЕБ та НС області ухвалено рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло”, — написав Кучер.

Нагадаємо, до гасіння пожеж, які виникли на Харківщині, були залучені 200 військовослужбовців, близько 100 з яких досі перебувають в осередках займання.



Крім того, через пожежі 33 людини були змушені покинути свої будинки.