Пожежі на Харківщині: до гасіння залучили 200 військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. До гасіння пожеж, які виникли на Харківщині, були залучені 200 військовослужбовців, близько 100 з яких досі перебувають в осередках займання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Сухопутних військ ЗСУ.
"З надходженням інформації про виникнення пожежі в лісовому масиві поблизу однієї з військових частин, що розташовані на Харківщині, до місця події були направлені особовий склад та спеціальна військова техніка, які відразу приступили до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до гасіння були залучені військовослужбовці 92 окремої механізованої бригади Сухопутних Військ ЗСУ та пожежні взводи інших частин Чугуївського гарнізону.
"Загалом військовими залучено 4 пожежні машини та понад 200 військовослужбовців. Весь час оборонці працювали пліч-о-пліч із вогнеборцями ДСНС та небайдужими активістами", - додали в повідомленні.
На даний момент близько 100 бійців бригади продовжують працювати в окремих осередках займання, аби не допустити розповсюдження вогню.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав голів Харківської та Луганської облдержадміністрацій якнайшвидше оцінити збитки від пожеж, щоб уряд на найближчому засіданні зміг виділити кошти на допомогу постраждалим.