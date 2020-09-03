Пожары в Харьковской области: к тушению привлекли 200 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. К тушению пожаров, возникших в Харьковской области, были привлечены 200 военнослужащих, около 100 из которых до сих пор находятся в ячейках возгорания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования Сухопутных войск ВСУ.
"С поступлением информации о возникновении пожара в лесном массиве вблизи одной из воинских частей, расположенных в Харьковской области, к месту происшествия были направлены личный состав и специальная техника, которые сразу приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению были привлечены военнослужащие 92 отдельной механизированной бригады Сухопутных Войск ВСУ и пожарные взвода других частей Чугуевского гарнизона.
"В целом военными привлечено 4 пожарных машины и более 200 военнослужащих. Все время защитники работали бок о бок с пожарными ГСЧС и неравнодушными активистами", - добавили в сообщении.
На данный момент около 100 бойцов бригады продолжают работать в отдельных ячейках возгорания, чтобы не допустить распространения огня.
Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской облгосадминистраций быстрее оценить ущерб от пожаров, чтобы правительство на ближайшем заседании смогло выделить средства на помощь пострадавшим.