Из-за пожаров в Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.

Напомним, к тушению пожаров, возникших в Харьковской области, были привлечены 200 военнослужащих, около 100 из которых до сих пор находятся в очагах возгорания.



Кроме того, из-за пожаров 33 человека были вынуждены покинуть свои дома.