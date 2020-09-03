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Из-за пожаров в Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация

Киев • УНН

 • 12670 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В связи с пожарами в Харьковской области комиссия ТЭБ и ЧС области принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом написал в Facebook председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает УНН.

Из-за пожаров в Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.

Напомним, к тушению пожаров, возникших в Харьковской области, были привлечены 200 военнослужащих, около 100 из которых до сих пор находятся в очагах возгорания.

Кроме того, из-за пожаров 33 человека были вынуждены покинуть свои дома.

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