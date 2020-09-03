Из-за пожаров в Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В связи с пожарами в Харьковской области комиссия ТЭБ и ЧС области принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом написал в Facebook председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает УНН.
"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.
Напомним, к тушению пожаров, возникших в Харьковской области, были привлечены 200 военнослужащих, около 100 из которых до сих пор находятся в очагах возгорания.
Кроме того, из-за пожаров 33 человека были вынуждены покинуть свои дома.