Природный пожар в Харьковской области локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Харьковской области локализовали масштабный природный пожар, в результате которого было уничтожено 22 жилых дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В 13:17 4 сентября пожар локализован. Открытого огня нет, проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 479 лиц и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сбросы (254 тонны воды).
Речь идет о пожаре, который возник в лесном массиве 2 сентября вблизи села Воробьевка Двуречанского района. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в селе Воробьевка, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек.
Как сообщал УНН ранее, в связи с пожарами в Харьковской области комиссия ТЭБ и ЧС области приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня.