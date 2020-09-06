В Луганской области ликвидировали угрозу пожаров для населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Луганской области ликвидировали угрозу пожаров для населенных пунктов из-за возгорания сухой травы вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
“По состоянию на 6 сентября, угрозы населенным пунктам нет. Инженерной техникой создано 12 минерализованных полос для защиты ГРП вблизи с. Лобачево. Осуществляется тушение по периметру пожара в доступных местах”, — говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что пожары 2 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализованы. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.
Как сообщал УНН, в Харьковской области продолжают тушение отдельных очагов масштабного пожара в экосистеме.